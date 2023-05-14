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Российский игрок клуба НХЛ объяснил отказ приезжать на родину

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин объяснил отказ приезжать на родину. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский игрок клуба НХЛ объяснил отказ приезжать на родину
© Lenta.ru

Шестеркин заявил, что не поехал в Россию в 2022 году из-за рождения ребенка.

«Вероятно, этим летом все-таки побываю дома», — добавил он.

В сезоне-2021/2022 Шестеркин стал обладателем приза лучшему вратарю НХЛ «Везина Трофи». В борьбе за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

27-летний Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».

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