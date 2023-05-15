Чехия разгромила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии победила команду Казахстана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), со счетом 5:1.Якуб Зборжил открыл счет уже на 9 минуте, после чего Доминик Кубалик оформил дуль (16-я и 59-я минуты). Преимущество чешской сборной закрепили Лукаш Седлак (42) и Ян Коштялек (46). В команде Казахстана отличился Максим Мухаметов, который забросил шайбу в ворота противника на 32-й минуте. Кубалик мог оформить хет-трик, однако не сумел реализовать буллит.

В настоящее время сборная Чехии с шестью очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы В. Что касается команды Казахстана, то она расположилась на пятой строчке и имеет два балла.

Ранее сборная Казахстана в первом матче группового этапа ЧМ обыграла команду Норвегии по буллитам. Встреча проходила в Риге и закончилась со счетом 4:3