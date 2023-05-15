$77.20+1.3284.25+1.36

Чемпион мира 2014 года и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Чудинов перешел в "Адмирал"

Российский защитник Максим Чудинов подписал однолетний контракт с клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" из Владивостока. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Защитник Чудинов перешел в "Адмирал"
© ТАСС

В прошедшем сезоне защитник выступал за казанский "Ак Барс" и московский "Спартак". В составе красно-белых он провел 33 матча, в которых отметился 3 заброшенными шайбами и 2 результативными передачами. За "Ак Барс" игрок сделал 1 голевой пас в 7 играх.

Чудинову 33 года, он был выбран "Бостоном" под общим 195-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года. В КХЛ игрок также выступал за череповецкую "Северсталь", омский "Авангард" и петербургский СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017). В 2021 году Чудинов выиграл трофей в составе "Авангарда".

В составе сборной России Чудинов выиграл чемпионат мира 2014 года. В 2015 году защитник стал серебряным призером мирового первенства, в 2016-м - бронзовым.

"Адмирал" в прошлом сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда в серии до четырех побед со счетом 4-2 победила уфимский "Салават Юлаев" и впервые в истории смогла преодолеть данную стадию соревнований. Во втором раунде "Адмирал" уступил будущему финалисту турнира "Ак Барсу" (2-4).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий