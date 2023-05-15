Защитник Чудинов перешел в "Адмирал"

Российский защитник Максим Чудинов подписал однолетний контракт с клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" из Владивостока. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

© ТАСС

В прошедшем сезоне защитник выступал за казанский "Ак Барс" и московский "Спартак". В составе красно-белых он провел 33 матча, в которых отметился 3 заброшенными шайбами и 2 результативными передачами. За "Ак Барс" игрок сделал 1 голевой пас в 7 играх.

Чудинову 33 года, он был выбран "Бостоном" под общим 195-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года. В КХЛ игрок также выступал за череповецкую "Северсталь", омский "Авангард" и петербургский СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017). В 2021 году Чудинов выиграл трофей в составе "Авангарда".

В составе сборной России Чудинов выиграл чемпионат мира 2014 года. В 2015 году защитник стал серебряным призером мирового первенства, в 2016-м - бронзовым.