Ротенберг жестко высказался о чемпионате мира по хоккею

Роман Ротенберг считает, что уровень ЧМ по хоккею упал ниже плинтуса.

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– Что вы скажете об уровне чемпионата мира, где нет звезд КХЛ и НХЛ?

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– На этом турнире мы видим дискриминацию по национальному признаку. Посмотрите, сборную Казахстана должен был тренировать Андрей Скабелка, но его не пустили на чемпионат мира только потому, что у него белорусский паспорт.

А казахам, у которых есть русский паспорт, просто не дают аккредитацию. Не пускают даже на трибуну.

Ну и что же, надо подавать в суд. Дискриминация налицо. Я уверен, что такие иски будет выиграть очень легко. И все равно правда восторжествует. Рано или поздно. Нам нужно всем вместе над этим работать.

И все знают, что уровень чемпионата мира упал ниже плинтуса. Сам по себе хоккей всегда интересен, и Слава Богу, что в него играют. Но без России, без нашего вклада в развитие мирового хоккея очень страдает само дело, за которое отвечает ИИХФ.

Россия для других команд с точки зрения мотивации – словно красная тряпка для быка. А теперь сборная Канады не знает, с кем ей играть на молодежных и взрослых чемпионатах мира. Ей просто неинтересно.

Телерейтинги в их стране рухнули, и у Канады массово ушли спонсоры. То же самое происходит с финнами. У них местный чемпионат очень низкого уровня. Финны у себя дома в Тампере уступают сборной США, составленной из игроков АХЛ. Это теперь их уровень.

В свое время мы исходили из того, что в России не боятся конкуренции. Мы пригласили финнов в КХЛ. Мы хотели развиваться вместе с ними, вести вперед мировой хоккей.

Если бы мы думали только о себе, то не приглашали бы «Йокерит». Мы закрылись бы и играли в своей лиге. Но смешивание разных хоккейных культур очень важно.

В свое время Владимир Юрзинов совершил культурную революцию для финнов. Это было на моих глазах. Я тогда жил в Финляндии, ходил на матчи ТПС. И я видел, как он развивал хоккей в Турку.

Юрзинов передал все конспекты, обучил их всем упражнениям. Поставил систему игры, которой в сборной Финляндии пользуются до сих пор.