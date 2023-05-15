Григоренко: ЦСКА в седьмых играх готов терпеть хоть 10 овертаймов

«Седьмые игры – что-то особенное. Остальные матчи можно играть спокойно, нет такого психологического давления. В седьмом матче понимаешь, что права на ошибку нет, думаешь, как не проиграть. Мы выходим на седьмые игры и реально готовы терпеть хоть 10 овертаймов», – приводит слова Григоренко Sport24.