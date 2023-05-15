Григоренко: ЦСКА в седьмых играх готов терпеть хоть 10 овертаймов
Хоккеист второй год подряд становится обладателем Кубка Гагарина.
Форвард московского ЦСКА Михаил Григоренко высказался о победах команды в седьмых матчах серий плей-офф в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
«Седьмые игры – что-то особенное. Остальные матчи можно играть спокойно, нет такого психологического давления. В седьмом матче понимаешь, что права на ошибку нет, думаешь, как не проиграть. Мы выходим на седьмые игры и реально готовы терпеть хоть 10 овертаймов», – приводит слова Григоренко Sport24.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА последовательно обыграл череповецкую «Северсталь», ярославский «Локомотив», санкт-петербургский СКА и казанский «Ак Барс». Во всех сериях, за исключением полуфинала со СКА, столичный клуб одержал победу в семи встречах – 4:3.
Армейцы во второй раз подряд стали обладателями Кубка Гагарина.
В завершившемся розыгрыше плей-офф 28-летний Григоренко провёл 27 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 13 результативных передач.