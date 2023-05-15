Канада в серии буллитов обыграла Словакию в матче ЧМ-2023

Сборная Канады обыграла национальную команду Словакии в матче 3-го тура чемпионата мира по хоккею 2023 года, который проходит в Финляндии и Латвии. Встреча состоялась 15 мая в Риге и завершилась победой канадцев в серии буллитов со счётом 2:1.

© iihf.com

На восьмой минуте нападающий канадцев Джейк Нейборс открыл счёт в матче. На 17- й минуте форвард словаков Петер Цегларик восстановил равновесие, реализовав численное преимущество свой команды.

Второй и третий период прошли без заброшенных шайб, также соперники не сумели поразить ворота друг друга в овертайме.

В серии штрафных бросков точнее оказались канадские хоккеисты. Решающую попытку реализовал Джек Куинн.