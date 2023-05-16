Ассист Дадонова помог «Далласу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды забить друг другу не смогли. Счёт в матче был открыт в концовке второго периода благодаря точному броску финского нападающего хозяев Роопе Хинца. В середине третьего игрового отрезка Уайатт Джонстон удвоил преимущества «Далласа». Результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Евгений Дадонов.

За 18 секунд до финальной сирены датский форвард гостей Оливер Бьёркстранд сократил отставание своей команды в счёте, однако не спас «Сиэтл» от поражения.