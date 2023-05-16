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Сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате мира, минимально обыграв Словению

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Словении и Норвегии. Победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) одержали норвежцы.

Сборная Норвегии по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира
© globallookpress.com

На 15-й минуте первой двадцатиминутки Томас Берг-Пёульсен с передач Йоханнеса Йоханнесена и Томаса Ольсена открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

После победы норвежцы занимают пятое место в группе «В», имея в активе четыре очка. Сборная Словении замыкает группу, после трёх матчей не набрав результативных баллов.

В следующем матче сборная Словении встретится с национальной командой Чехии 18 мая. Игра начнётся в 16:20 мск. Норвежцы сыграют с хозяевами турнира – сборной Латвии 17 мая. Встреча запланирована на 16:20 мск.

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