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Казахстан потерпел разгромное поражение от сборной Швейцарии на чемпионате мира

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Казазхстана. Победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.

Казахстан потерпел разгромное поражение от сборной Швейцарии на чемпионате мира
© globallookpress.com

На пятой минуте первого периода Тобиас Гайссер с передач Гаэтана Хаса и Марко Миранды открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Фабрис Херцог с передач Михаэля Форы и Дамьена Риа удвоил преимущество швейцарцев. На 11-й минуте периода Дамьен Риа с передач Таннера Ричарда и Фабриса Херцога сделал счёт 3:0.

На 44-й секунде третьего периода Нино Нидеррайтер с передач Дениса Мальгина и Дина Кукана довёл счёт до крупного. На 10-й минуте третьего периода Ромен Лёффель с передачи Свена Зентелера забросил пятую шайбу в ворота сборной Казахстана.

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