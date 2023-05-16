Казахстан потерпел разгромное поражение от сборной Швейцарии на чемпионате мира

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Казазхстана. Победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.

На пятой минуте первого периода Тобиас Гайссер с передач Гаэтана Хаса и Марко Миранды открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Фабрис Херцог с передач Михаэля Форы и Дамьена Риа удвоил преимущество швейцарцев. На 11-й минуте периода Дамьен Риа с передач Таннера Ричарда и Фабриса Херцога сделал счёт 3:0.