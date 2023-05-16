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Венгрия в овертайме вырвала победу у сборной Франции в матче чемпионата мира

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Францией и Венгрией. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали венгры.

Венгрия в овертайме вырвала победу у сборной Франции в матче чемпионата мира
© ICEHOCKEY.HU

На 17-й минуте первого периода Шарль Бертран с передач Юго Галле и Антони Реша открыл счёт в матче. За 21 секунду до конца первого периода Бенце Штипшиц с передач Балажа Шебёка и Яноша Хари восстановил равенство в счёте.

На 10-й минуте второго периода Луи Будон с передач Шарля Бертрана и Тима Бозона вновь вывел сборную Франции вперёд. На 14-й минуте периода Вильмош Галло с передачи Балажа Шебёка и Роланда Киша сделал счёт 2:2.

В овертайме победу сборной Венгрии принёс Иштван Барталиш.

В следующем матче Франция сыграет с Финляндией 17 мая. Сборная Венгрии встретится со Швецией 18 мая.

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