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Сборная США обыграла Австрию в матче ЧМ-2023 по хоккею

Американцы идут без поражений.

Сборная США обыграла Австрию в матче ЧМ-2023 по хоккею
© iihf.com

Сборная США обыграла национальную команду Австрии в 4-м туре чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии и Латвии.

Встреча состоялась в Тампере и завершилась со счётом 4:1. В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Рокко Гримальди, Картер Мазур, Лэйн Хатсон и Ник Пербикс. У австрийцев гол забил Томас Раффль.

Сборная США выиграла четвёртый матч подряд и с 12 очками занимает первое место в группе А. Команда Австрии с одним баллом располагается на седьмой строчке.

В матче, который проходил параллельно, сборная Латвии обыграла Норвегию. Встреча состоялась в Риге и завершилась победой хозяев турнира со счётом 2:1.

По итогам первого этапа по четыре лучшие команды из двух групп выйдут в плей-офф.

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