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«Лада» объявила о заключении контракта с главным тренером Олегом Браташом

Пресс-служба «Лады» подтвердила факт заключения контрактов с новым тренерским штабом. Главным тренером тольяттинцев с нового сезона будет Олег Браташ.

Стал известен тренерский штаб «Лады» в КХЛ
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Как сообщается на официальном сайте «Лады», его помощниками станут Павел Десятков и Максим Семёнов, а тренером вратарей назначен Алексей Семёнов. Отдельно утверждается, что контракты со всеми специалистами подписаны на два сезона.

Стоит отметить, что ранее «Лада» утвердила Рафика Якубова в должности спортивного директора.

Ранее Олег Браташ входил в тренерский штаб молодежной сборной России (с 2021 года) Предыдущие пять лет он занимал должность главного тренера олимпийской сборной России. В свое время он входил в тренерские штабы СКА и «Локомотива».

«Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018. Сейчас клуб играет в ВХЛ. В нынешнем сезоне ВХЛ «Лада» пробилась в плей-офф турнира, однако в 1/8 финала уступила в серии тульской АКМ.

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