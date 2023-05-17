Стал известен тренерский штаб «Лады» в КХЛ

Пресс-служба «Лады» подтвердила факт заключения контрактов с новым тренерским штабом. Главным тренером тольяттинцев с нового сезона будет Олег Браташ.

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Как сообщается на официальном сайте «Лады», его помощниками станут Павел Десятков и Максим Семёнов, а тренером вратарей назначен Алексей Семёнов. Отдельно утверждается, что контракты со всеми специалистами подписаны на два сезона.

Стоит отметить, что ранее «Лада» утвердила Рафика Якубова в должности спортивного директора.

Ранее Олег Браташ входил в тренерский штаб молодежной сборной России (с 2021 года) Предыдущие пять лет он занимал должность главного тренера олимпийской сборной России. В свое время он входил в тренерские штабы СКА и «Локомотива».