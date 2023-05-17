Индустрия азарта. Как устроены ставки на спорт и чем они привлекают миллионы россиян

Спорт интересен половине россиян, а каждый десятый хоть раз в жизни делал ставку на исход соревнований, свидетельствуют данные ВЦИОМа. В 2022 году жители страны поставили на спорт почти 900 млрд рублей. Чем живёт индустрия сегодня и как цифровизация изменила правила игры и расширила границы возможностей для игроков и бизнеса, «Секрету» рассказал директор по продукту букмекерской компании «Лига Ставок» Денис Теплов.

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Как растёт интерес к ставкам

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Несмотря на то что экономика РФ столкнулась с серьёзными вызовами, выручка букмекеров, как и их вклад в финансирование различных видов спорта, продолжили расти. Так, в 2021 году, по данным отраслевого «Рейтинга букмекеров», общая выручка всех игроков отрасли составила 295 млрд рублей, что на 25% превысило результат 2020 года и на 40% обогнало совокупную выручку 2019 года.

В 2022-м, несмотря на политическую повестку и новую экономическую реальность, показатели продемонстрировали феноменальный рост на 200% год. Согласно отчёту Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), за прошлый год общая выручка букмекерских компаний составила 879,3 млрд рублей.

«Объём рынка ставок на спорт растёт от квартала к кварталу. Большого спада или нисходящего тренда не наблюдалось даже в феврале 2022 года. Мы увидели краткосрочное снижение активности игроков, на восстановление которого потребовались несколько недель», — рассказал Денис Теплов.

В 2022 году рынок ставок на спорт показал устойчивый рост во всём мире. В 2021 году объём рынка составлял $52 млрд долл., в 2022-м — уже $90 млрд долл. В среднесрочной перспективе, по оценкам беттинг-аналитика Эллиота Кларка, доходность игорного бизнеса преодолеет психологически важную отметку в $100 млрд долларов и достигнет уровня в $130–145 млрд.

В непростые времена люди, независимо от менталитета, нуждаются в положительных эмоциях, в источнике адреналина. Ставки на спорт позволяют проявить себя, отвлечься от рутины и испытать яркие эмоции. В России, согласно исследованиям аналитиков Sberbank CIB, каждый десятый работающий россиянин является клиентом букмекерских компаний, и этот показатель стабильно растёт.

Крупные российские букмекеры рассчитывают на увеличение выручки и по итогам 2023 года. Но не всё так просто. Индустрия вынуждена перестраивать многие внутренние процессы, ориентируясь на запросы времени и реагируя на внешние вызовы, связанные с санкционным давлением на бизнес из России и уход зарубежных партнёров.

Например, стал актуальным поиск альтернативы иностранному программному обеспечению (ПО). Несмотря на разрыв логистических цепочек и партнёрских отношений, выстраивавшихся годами, многие зарубежные компании предпочли пойти по пути поиска допустимых вариантов сотрудничества с бизнесом из России.

«Это был сложный период, ведь если внешне мы не увидели каких-то серьёзных снижений активности игроков, то внутри нужно было заменять, передоговариваться, перезаключать контракты с поставщиками ПО и технологических решений, — отметил Денис Теплов. По его словам, многие западные компании писали официальные письма о том, что больше не смогут сотрудничать с «Лигой Ставок», но потом в неформальной обстановке договаривались о том, чтобы сотрудничество продолжить и предлагали искать альтернативные варианты.

«У нас есть коллеги из стран Европы, и они сами проявляли инициативу — очень не хотели с нами расторгать договоры. Даже были партнёры из Европы, которые готовы были даже сменить расположение своих серверов, чтобы была возможность продолжать работу дальше и не разрывать контракт», — рассказал Теплов.

Как устроен российский букмекерский рынок

В России рынок легальных букмекерских компаний насчитывает несколько десятков компаний, многие из которых можно отнести к разряду старожилов. Высококонкурентная среда беттинга определяет правила игры: если хочешь оставаться в топе лучших, нужно держать фокус на качестве предлагаемых продуктов, расширять линии и коэффициенты, работать над повышением лояльности аудитории. При этом на первое место выходит репутация и возможности для расширения бизнеса.

«Стоимость привлечения одного игрока очень большая, стоимость его удержания ещё больше, поэтому за каждого пользователя идёт нешуточная борьба. Рынок сам по себе высококонкурентный, такой конкуренции нет практически ни в одной отрасли, даже банковская сфера не идёт в сравнение с рынком букмекерским», — комментирует Денис Теплов, директор по продукту компании Лига Ставок.

По оценкам эксперта, лидерство на рынке определяют три-четыре компании, порядка десяти более мелких готовы за это лидерство бороться.

Позиции в рейтинге российских букмекеров по доле рынка постоянно меняются, за каждый процент идёт ожесточённая борьба. Это подталкивает компании к тому, чтобы быстрее, чем конкуренты, создавать более качественный, новый и интересный продукт, сервис или услугу. Эти процессы можно сравнить с гонкой вооружений: те, кто не готов к трансформации, не чувствуют тренды или закрывают на них глаза, остаются за бортом.

«С нашими поставщиками мы работаем в рамках эксклюзивных договоров, и все разработки программного обеспечения или технических решений, которые они производят, остаются только у нас. Более того, они не имеют права данное техническое решение продавать кому-то из наших конкурентов в России. У других букмекеров тоже есть эксклюзивные продукты, которые они успели внедрить первыми», — рассказал Теплов.

Заметное влияние на отрасль в последние годы оказала и возможность вести деятельность в цифровом пространстве: использовать онлайн-сервисы, мобильные приложения, внедрять виртуальную реальность и искусственный интеллект.

«Инвестиции в IT были спланированным и обдуманным решением, направленным на сокращение технологического разрыва. Это стало одним из ключевых этапов трансформации компании», — отметил Deputy CEO компании «Лига Ставок» Ратмир Ронами.

С 2022 года все легальные букмекерские компании присоединились к Единому ЦУПИС (Центру учёта переводов интерактивных ставок). Единый ЦУПИС как кредитная организация образован по распоряжению президента РФ. Эта организация заключает договоры с букмекерами и тотализаторами, учитывает размеры денежных поступлений и удерживает из них целевые отчисления на поддержку спорта.

«С тех пор как появился единый Центр учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), всех букмекеров подключили к этой системе и разрешили регистрацию игроков онлайн. То есть клиентам стала доступна возможность проводить платежи и другие операции онлайн. Это стало ключевым поворотом в деятельности всей отрасли в целом. Очевидно, что, если у клиента есть выбор — пойти в клуб или сделать всё то же самое через онлайн-приложение, он выберет второй вариант», — комментирует Теплов.

Кстати, «Лига Ставок» стала первой, кто сделал свой сайт полностью соответствующим российскому законодательству.

Сколько денег букмекеры отдают на развитие спорта

Трансформация букмекерского рынка в сторону прозрачности привела в том числе к росту целевых отчислений на спорт. Согласно законодательству, прибыль компаний, занимающихся ставками на спорт, облагается налогом, а 1,5% от каждой ставки перечисляется спортивным федерациям.

Так, в 2022 году российский спорт получил от букмекерской деятельности 13,8 млрд рублей, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. Больше всего получили Российский футбольный союз, Федерация настольного тенниса и Федерация хоккея России, как представители самых популярных среди игроков видов спорта. Ещё два года тому назад речь шла о куда более скромных цифрах в 1–2 млрд рублей.

Принцип распределения отчислений простой: доля от суммы выигрышных ставок на тот или иной вид спорта направляется федерациям этих видов спорта, будь то хоккей, регби, фигурное катание, футбол или фехтование.

«Сегодня букмекеры — это основной драйвер спортивного развития и важный источник финансирования спорта в стране. Компании совершают целевые отчисления на развитие спорта. Например, мы принимаем ставку на футбол. Мы обязаны перечислить определённый процент на развитие этого вида спорта. В условиях, когда источников финансирования, контрактов и спонсоров у многих видов спорта нет, букмекеры становятся практически единственной возможностью для их развития», — комментирует Денис Теплов.

Отчисления от букмекеров, по данным Единого регулятора азартных игр, получают 113 федераций и профессиональных лиг. Кроме того, благодаря букмекерам развивается детский спорт: в отдалённых регионах строятся спортивные площадки, выплачиваются гранты талантливым юным спортсменам. На развитие детско-юношеского спорта направляют 20% от собранных с букмекеров денег.

Благотворительные программы букмекеров позволяют эффективно поддерживать талантливую молодёжь, ветеранов спорта, строить доступную спортивную инфраструктуру в больших масштабах. К примеру, «Лига Ставок» совместно с благотворительным фондом «Созвездие Добра» реализует программу «Лига Добра». Она подразумевает:

стипендии молодым талантливым спортсменам;

поддержка ветеранам спорта;

строительство спортивных объектов;

благотворительные акции и турниры;

поддержка детским домам и реабилитационным центрам.

Всё это влияет на формирование культуры спортивной благотворительности и социальной ответственности бизнеса в нашей стране. Букмекеры становятся партнёрами и спонсорами спортивных клубов, федераций, чемпионатов — это ещё один стимул развития российского спорта. «Лига Ставок» — официальный партнёр Федерации хоккея России и сборной России по хоккею, генеральный партнёр Федерации бокса России, официальный спонсор Чемпионата мира по хоккею, официальный партнёр ХК СКА и ХК Сочи.

В прошлом году российские букмекерские компании инвестировали в российский спорт 21 млрд рублей. Такую цифру на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году назвал президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. Из них 6 млрд рублей выделила именно эта компания, что составило около 30% от всех инвестиций. Тогда же Красовский назвал в качестве миссии «Лиги Ставок» развитие национального спорта.

Фокус на спортивную составляющую внутри России особенно важен в условиях, когда большое количество спортивных мероприятий, проходящих за её пределами, не транслируется и, соответственно, выпадает из поля зрения болельщиков. Впрочем, всё определяет запрос на потребление: букмекерские компании научились генерировать интересный контент, стали более активно взаимодействовать с клиентами и спортивными федерациями.

Какие тренды будут актуальны для букмекерского рынка

Отрасль в текущем году способна выйти на качественно новый уровень, опираясь на возможности высоких технологий. Тренд на новую реальность, которая будет обеспечена разработками искусственного интеллекта (ИИ) и инновационными решениями на его основе, продолжит доминировать. Эксперты полагают, что в беттинге на первый план выходит компактность и удобство гаджетов, а также кроссплатформенный контент, который не требует загрузки и доступен даже в местах со слабой сетью. Российские букмекеры должны двигаться в русле глобальных трендов, чутко реагируя на запросы аудитории и предлагая лучшие программные решения.

«Последние лет пять пользователи заметно увеличили потребление быстрого контента. TikTok приучил всех к тому, что ты смотришь короткие видео, очень быстро меняется контекст. Это стало привычкой и распространилось в другие отрасли и продукты. Можно говорить о том, что поменялось паттерное поведение людей. Теперь им нужен короткий контент, который очень быстро потребляется, долгие форматы уже не заходят. То есть пятиминутный обзор матча на YouTube смотрят больше людей, чем полный матч девяносто минут. Этот тренд на короткие видеообзоры меняет в целом отношение к производству продукта», — рассказал Денис Теплов.

По его наблюдениям, справедливо говорить и о таком тренде как микробеттинг — ставки в прямом эфире по ходу спортивного соревнования на события, не влияющие напрямую на исход состязания. «У нас сейчас популярен настольный теннис с дополненной реальностью. Быстрые розыгрыши, мгновенные комбинации, счёт на секунды. Ставку можно делать каждые пять секунд. Этот продукт мы разработали с одной крутой компанией: мы поставили стол для настольного тенниса, обвешали его видеокамерами со всех сторон, наложили графику, на которой видно траекторию полёта мяча, точку подачи, сетку. В обычном теннисе такого не увидишь», — комментирует Теплов.

На этом примере прослеживаются ключевые запросы клиентов: интересный контент, динамика, эмоции и азарт от игры. Дополняет происходящее на экране чат игроков. Чат, по словам Теплова, позволил объединить игроков в сообщество, разделяющее общие ценности и интересы.

Технологии позволили также максимально сократить расстояние между бизнесом и его клиентами. «Мы хотим знать, какие у наших игроков есть проблемы, чего им не хватает, показываем новые макеты и следим за тем, как люди на это реагируют. На основании этих данных мы исправляем технические недочёты», — говорит представитель «Лиги Ставок». Это в конечном итоге выводит продукт на тот уровень, который полностью закрывает потребности аудитории и формирует запас клиентской лояльности.

Ключевой драйвер развития отрасли, несмотря на технологии и уход в онлайн, остался неизменным — радость от выигрыша, волнение от ожидания, к которым теперь добавилось общение с друзьями, даже если речь идёт об онлайн-формате.

Букмекерская отрасль в России имеет запас прочности и нацелена на стабильное развитие, отметил Теплов. Мировые политические события и экономическая ситуация хотя и вносят свои коррективы, но не влияют на неё радикально, как это происходит с другими отраслями. При этом беттинг не закрывает двери для сотрудничества с западными партнёрами и готов выстраивать для этого новые мосты.