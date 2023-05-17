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Латвия была сильнее Норвегии и одержала вторую победу на чемпионате мира

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Латвии и Норвегии. Победу со счётом 2:1 одержали латвийцы.

Латвия была сильнее Норвегии и одержала вторую победу на ЧМ
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В первом периоде команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода Родриго Аболс с передач Рудольфа Балцерса и Каспарса Даугавиньша открыл счёт в матче. Спустя 39 секунд Том Андерсон с передачи Рональда Кениньша удвоил преимущество латвийской команды. На 15-й минуте второй двадцатиминутки Лудвиг Хофф с передачи Ховара Сальстена сократил отставание в счёте. Отметим, что Латвия перебросала Норвегию во втором периоде 17-1.

В следующем матче Латвия встретится со сборной Словении 20 мая, начало матча – в 16:20 мск. Сборная Норвегии сыграет с чешской национальной командой 19 матча в 12:20 мск.

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