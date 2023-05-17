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Обладатель Кубка Стэнли Волков перешёл в минское «Динамо»

Минчане произвели обмен со СКА.

Обладатель Кубка Стэнли Волков перешел в минское «Динамо»
© Championat.com

Обладатель Кубка Стэнли форвард Александр Волков стал игроком минского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на два сезона.

Волков пополнил состав «Динамо» в результате обмена с санкт-петербургским СКА. В клуб с берегов Невы перебрались защитник Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров. Также в результате сделки минчане смогут рассчитывать на денежную компенсацию.

В сезоне-2022/2023 Волков сыграл за СКА 58 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и отметился 14 голами и 11 результативными передачами. В 11 играх плей-офф он забросил три шайбы и сделал два ассиста.

Волков является обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Анахайм Дакс».

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