КХЛ рассказала о структуре сезона-2023/2024

«Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали структуру проведения следующего сезона.



Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом», продлится до 26 февраля, а команды вновь сыграют по 68 матчей. В календаре запланирована пауза в декабре на проведение Недели звёзд хоккея и игры сборных.



Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдёт деление команд на две группы.



В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.



Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет», — сказано в сообщении на сайте КХЛ.