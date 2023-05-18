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КХЛ рассказала о структуре сезона-2023/2024, введён перекрёстный плей-офф

Сегодня, 18 мая, прошло совещание руководителей клубов КХЛ. В день проведения церемонии закрытия сезона руководство КХЛ встретилось с представителями 23 клубов, обсудило итоги прошедшего чемпионата и утвердило структуру сезона-2023/2024.

КХЛ рассказала о структуре сезона-2023/2024
© Чемпионат.com

«Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали структуру проведения следующего сезона.

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом», продлится до 26 февраля, а команды вновь сыграют по 68 матчей. В календаре запланирована пауза в декабре на проведение Недели звёзд хоккея и игры сборных.

Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдёт деление команд на две группы.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет», — сказано в сообщении на сайте КХЛ.

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