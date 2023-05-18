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Швеция на чемпионате мира разгромила сборную Венгрии, забросив семь шайб

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.

Швеция на чемпионате мира разгромила сборную Венгрии, забросив семь шайб
© РИА Новости

На второй минуте первого периода Оскар Линдберг открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Якоб де ла Роуз удвоил преимущество шведской сборной. На восьмой минуте первого периода Роланд Киш отыграл одну шайбу. На 18-й минуте периода Деннис Эверберг сделал счёт 3:1.

На пятой минуте второго периода Андре Петерссон забросил четвёртую шайбу сборной Швеции в матче. В конце периода Йонатан Берггрен и Якоб де ла Роуз довели счёт до разгромного.

На девятой минуте третьей двадцатиминутки Лукас Рэймонд сделал счёт 7:1.

Таким образом, Швеция одержала четвёртую победу подряд.

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