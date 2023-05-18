$80.04-0.7386.50-1.08

Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией, Кубалик оформил хет-трик

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.

Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией, Кубалик оформил хет-трик
© РИА Новости

На восьмой минуте первого периода Миха Верлич с передач Яна Урбаса и Блажа Грегорца открыл счёт в матче. На 12-й минуте первой двадцатиминутки Ян Урбас с передач Блажа Грегорца и Жиги Еглича удвоил преимущество сборной Словении.

На 19-й минуте второго периода Доминик Кубалик с передач Михала Кемпны и Давида Томашека размочил счёт в матче.

На четвёртой минуте третьего периода Доминик Кубалик с передач Давида Томашека и Иржи Смейкала восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Роман Червенка с передач Даниэля Воженилека и Яна Коштялека вывел сборную Чехии вперёд. На 12-й минуте периода Михал Кемпны с передач Владимира Соботки и Доминика Кубалика сделал счёт 4:2. В конце встречи Доминик Кубалик и Якуб Флек довели счёт до крупного.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий