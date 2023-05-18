Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией, Кубалик оформил хет-трик

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.

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На восьмой минуте первого периода Миха Верлич с передач Яна Урбаса и Блажа Грегорца открыл счёт в матче. На 12-й минуте первой двадцатиминутки Ян Урбас с передач Блажа Грегорца и Жиги Еглича удвоил преимущество сборной Словении.

На 19-й минуте второго периода Доминик Кубалик с передач Михала Кемпны и Давида Томашека размочил счёт в матче.