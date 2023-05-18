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КХЛ представила состав символической сборной лиги за 15 лет существования турнира

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на церемонии закрытия сезона-2022/2023 представила «Золотой состав» — символическую сборную за 15 лет существования лиги.

КХЛ представила состав символической сборной лиги за 15 лет существования турнира
© РИА Новости

Тренер: Зинэтула Билялетдинов;

Вратарь: Александр Еременко;

Защитники: Кевин Даллман, Илья Никулин;

Форварды: Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Данис Зарипов.

Участники символической сборной КХЛ получили специальные чемпионские перстни.

Президент КХЛ Алексей Морозов ранее cообщил, что новый cезон cтартует 1 cентября. Регулярный чемпионат завершитcя 26 февраля. Плей-офф cтартует 29 февраля 2024 года, крайний cрок завершения этой cтадии — 29 апреля 2024 года.

Также будет изменен формат плей-офф, со второго раунда он будет перекрестным между конференциями.

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образуются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Восточной и Западной конференций.

Ранее сообщалось, что форвард СКА Дмитрий Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23.

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