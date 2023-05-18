КХЛ представила состав символической сборной лиги за 15 лет существования турнира
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на церемонии закрытия сезона-2022/2023 представила «Золотой состав» — символическую сборную за 15 лет существования лиги.
Тренер: Зинэтула Билялетдинов;
Вратарь: Александр Еременко;
Защитники: Кевин Даллман, Илья Никулин;
Форварды: Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Данис Зарипов.
Участники символической сборной КХЛ получили специальные чемпионские перстни.
Президент КХЛ Алексей Морозов ранее cообщил, что новый cезон cтартует 1 cентября. Регулярный чемпионат завершитcя 26 февраля. Плей-офф cтартует 29 февраля 2024 года, крайний cрок завершения этой cтадии — 29 апреля 2024 года.
Также будет изменен формат плей-офф, со второго раунда он будет перекрестным между конференциями.
Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образуются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Восточной и Западной конференций.
Ранее сообщалось, что форвард СКА Дмитрий Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23.