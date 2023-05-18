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Германия одержала первую победу на чемпионате мира, одолев сборную Дании

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Дании и Германии. Победу со счётом 6:4 одержали немцы.

Германия одержала первую победу на чемпионате мира, одолев сборную Дании
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На шестой минуте первого периода Матиас Лассен с передач Маркуса Лауридсена и Николая Элерса открыл счёт в матче.

На 10-й минуте второго периода Джон-Джейсон Петерка с передачи Кая Висмана восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Александер Эль с передач Морица Мюллера и Морица Зайдера вывел сборную Германии вперёд. На 18-й минуте периода Мориц Мюллер с передач Марцеля Нёбельса и Джона-Джейсона Петерки сделал счёт 3:1. За 23 секунды до конца периода Матиас Бау с передач Андерса Крогсгора и Кристиана Вайсе Матиасена сократил отставание Дании до минимума.

На 16-й минуте третьего периода Кристиан Вайсе Матиасен с передач Ника Олесена и Никласа Андерсена сделал счёт 3:3, однако спустя 20 секунд Йонас Мюллер с передач Кая Висмана и Войцеха Стаховяка вновь вывел сборную Германии вперёд. В конце третьего периода Марцель Нёбельс забросил в пустые ворота датчан пятую шайбу. На последней минуте матча Маркус Лауридсен сделал счёт 5:4. Окончательный счёт установил Нико Штурм.

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