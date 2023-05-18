Овечкин вспомнил, как пришел на прием к президенту России в шлепках

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, которого в качестве почетного гостя пригласили на церемонию закрытия сезона в КХЛ, вспомнил эмоции от победы сборной России на чемпионате мира 2008 в канадском Квебеке. Тогда 18 мая впервые с 1993 года чемпионат выиграла сборная России, в финале победив в овертайме хозяев турнира со счётом 5:4.

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— Ровно 15 лет назад вы выиграли золото чемпионата мира в Квебеке. Что вспоминаете о том турнире?

— Воспоминания только положительные. Осуществилась мечта — выиграть золото для страны, для болельщиков, для семьи и друзей. Первое золото в моей коллекции. Хотя были и бронза, и серебро. Но такого никогда не забыть, особенно те впечатления и эмоции, которые мы получили. Принесли радость всем. Замечательное было время, - приводит слова Овечкина matchtv.ru.

— А помните, как пришли в шлепках на прием к президенту?

— Ну, потому, что не было времени переодеться. Все вещи, которые у нас были, остались в самолете. А это происходило очень быстро — нас из чартера забрали в автобус, а потом привезли в Кремль. Поэтому я пришел в том, в чем летел.

— Сравните посещение Кремля и визит в Белый дом после победы в Кубке Стэнли.

— А что тут сравнивать? Разница только в том, что там — президент Америки, а тут — президент России.