$80.04-0.7386.50-1.08

«Там – президент Америки, а тут – президент России», - Овечкин вспомнил, как в шлепках после победы на ЧМ-2008 пришел на прием к Путину

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, которого в качестве почетного гостя пригласили на церемонию закрытия сезона в КХЛ, вспомнил эмоции от победы сборной России на чемпионате мира 2008 в канадском Квебеке. Тогда 18 мая впервые с 1993 года чемпионат выиграла сборная России, в финале победив в овертайме хозяев турнира со счётом 5:4.

Овечкин вспомнил, как пришел на прием к президенту России в шлепках
© Спорт уик-энд

— Ровно 15 лет назад вы выиграли золото чемпионата мира в Квебеке. Что вспоминаете о том турнире?

— Воспоминания только положительные. Осуществилась мечта — выиграть золото для страны, для болельщиков, для семьи и друзей. Первое золото в моей коллекции. Хотя были и бронза, и серебро. Но такого никогда не забыть, особенно те впечатления и эмоции, которые мы получили. Принесли радость всем. Замечательное было время, - приводит слова Овечкина matchtv.ru.

— А помните, как пришли в шлепках на прием к президенту?

— Ну, потому, что не было времени переодеться. Все вещи, которые у нас были, остались в самолете. А это происходило очень быстро — нас из чартера забрали в автобус, а потом привезли в Кремль. Поэтому я пришел в том, в чем летел.

— Сравните посещение Кремля и визит в Белый дом после победы в Кубке Стэнли.

— А что тут сравнивать? Разница только в том, что там — президент Америки, а тут — президент России.

Напомним, что Александр Овечкин, которому тогда было 22 года, играл в одной тройке на ЧМ 2008 с 24 летним Александром Семиным и 38 летним Сергеем Федоровым.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий