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Бобровский стал третьим вратарем НХЛ с 50+ сэйвами в двух матчах плей-офф подряд с 1955 года

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал третьим вратарем НХЛ с 50+ сэйвами в двух матчах плей-офф подряд с 1955 года.

Бобровский стал третьим вратарем НХЛ с 50+ сэйвами в двух матчах плей-офф подряд с 1955 года
© USA TODAY Sports/Reuters

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Напомним, 19 мая «Флорида» обыграла в первом матче финала Восточной конференции «Каролину». Бобровский сделал 63 сэйва. Игра продолжалась 139 минут. Победитель был выявлен в четвертом овертайме.

Напомним, в предыдущем матче против «Торонто» Бобровский сделал 50 сэйвов.

Следующий матч между «Каролиной» и «Флоридой» состоится 21 мая. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени. В финале Западной конференции «Даллас» играет с «Вегасом». Первая игра серии состоится 20 мая.

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров объяснил участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Задоров отметил, что в команде им предоставили право выбора и не навязывали участие в акции.

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