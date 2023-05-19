Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал третьим вратарем НХЛ с 50+ сэйвами в двух матчах плей-офф подряд с 1955 года.

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Напомним, 19 мая «Флорида» обыграла в первом матче финала Восточной конференции «Каролину». Бобровский сделал 63 сэйва. Игра продолжалась 139 минут. Победитель был выявлен в четвертом овертайме.

Напомним, в предыдущем матче против «Торонто» Бобровский сделал 50 сэйвов.

Следующий матч между «Каролиной» и «Флоридой» состоится 21 мая. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени. В финале Западной конференции «Даллас» играет с «Вегасом». Первая игра серии состоится 20 мая.

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