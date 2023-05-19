$79.91-0.1386.28-0.22

Сборная Латвии обыграла Словению, продлив победную серию на ЧМ-2023 до трёх матчей

Сегодня, 19 мая, состоялся матч чемпионата мира по хоккею. На «Арене-Рига» встретились сборные Латвии и Словении. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Латвии со счётом 3:2.

Сборная Латвии по хоккею обыграла Словению на чемпионате мира
© globallookpress.com

Счёт в матче открыли хозяева площадки: точным броском отметился Рихард Букартс (Андрис Джериньш, Микс Индрашис). Во втором периоде гости отыгрались: отличился Анже Куралт (Рок Тичар, Александар Маговац). Через несколько минут сборная Латвии вновь вышла вперёд благодаря Каспарсу Даугавиньшу (Увис Балинскис). Точный бросок Роберта Букартса (Джериньш) удвоил преимущество команды. Словения отыграла одну шайбу благодаря Михе Верличу (Ян Урбас), но большего добиться не смогла.

Латвия одержала третью победу подряд на чемпионате мира. У команды восемь очков и четвёртая строчка в группе B. Словения проиграла все пять матчей на ЧМ-2023 и идёт на последнем месте без набранных очков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий