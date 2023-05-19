Сборная Латвии по хоккею обыграла Словению на чемпионате мира

Сегодня, 19 мая, состоялся матч чемпионата мира по хоккею. На «Арене-Рига» встретились сборные Латвии и Словении. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Латвии со счётом 3:2.

Латвия одержала третью победу подряд на чемпионате мира. У команды восемь очков и четвёртая строчка в группе B. Словения проиграла все пять матчей на ЧМ-2023 и идёт на последнем месте без набранных очков.