Сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира

Победителям помогла отличная игра голкипера Андрея Шутова, отразившего два буллита.

Хоккеисты сборной Казахстана одержали вторую победу на чемпионате мира 2023 года, проходящем в Латвии и Финляндии.

Встреча группы В в Риге завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Казахстана, одержавшей волевую победу в серии буллитов.

В основное время в составе сборной Казахстана отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25) и Евгений Рымарев (26). У команды Словакии шайбы на счету Патрика Коха (15), Рихарда Паника (49) и Павол Регенда (57).

Победный буллит на счету Никиты Михайлиса, а голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов смог отразить два буллита соперника.

Сборная Казахстана набрала 4 очков и занимает шестое место в группе В, у сборной Словакии – 5 очков и пятое место.

Следующий матч сборная Казахстана сыграет 20 мая с хозяйкой турнира командой Латвии, а команда Словакии встретится со словенскими хоккеистами.

Чемпионат мира-2023. Группа В.

Казахстан – Словакия – 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0 )

Голы:

0:1 – Кох (Гривик, Гривик), 14:58

1:1 – Старченко (Рымарев, Данияр), 21:03

2:1 – Орехов (Михайлис, Старченко), 24:50

3:1 – Рымарев (Михайлис, Старченко), 25:22 (бол.).

3:2 – Паник (Гривик, Кох), 48:33

3:3 – Регенда (Гривик, Иван), 56:58