Тренерский штаб ХК «Торпедо» пополнил бывший главный тренер «Югры»

Занковец работал в качестве ассистента в таких клубах, как «Авангард» и СКА, а также возглавлял минское «Динамо», «Барыс», «Слован», новокузнецкий «Металлург», санкт-петербургское «Динамо» и «Югру». Работая в тренерском штабе «Авангарда», Занковец доходил до финала Кубка Гагарина. Возглавляя астанинский «Барыс», выводил клуб в полуфинал Восточной конференции КХЛ, а «Динамо» становилось под его руководством серебряным призёром Чемпионата ВХЛ. В сезоне-2022/2023 годов возглавляемая им ханты-мансийская «Югра» стала победителем регулярного чемпионата ВХЛ.