СКА подписал контракт с действующим обладателем Кубка Гагарина Сергеевым

Защитник Артём Сергеев, прошедший сезон проведший в составе ЦСКА, стал хоккеистом СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербуржской команды на официальном сайте. Соглашение с Сергеевым подписано до лета 2026 года.

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30-летний Сергеев, за исключением двух сезонов в «Салавате Юлаеве», провёл всю карьеру в КХЛ в составе московского клуба. В прошлом сезоне регулярного чемпионата на его счету 16 (3+13) набранных очков в 62 матчах при показателе полезности «0». В плей-офф Кубка Гагарина Сергеев отдал четыре результативные передачи в 27 встречах, а его показатель полезности составил «+2».