Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 20 мая, на «Нокиа-Арена» в Тампере состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Австрии и Финляндии. Победу в игре одержали хоккеисты Финляндии со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте: отличился Каспери Капанен (Каапо Какко, Олли Мяяття). Австрийцы сравняли через несколько минут: точный бросок на счету Доминика Цвергера (Марко Росси). Вторая шайба в ворота Австрии залетела на восьмой минуте: на табло загорелась фамилия Антти Суомелы (Олли Мяяття, Миика Койвисто). В концовке матча у Финляндии не засчитали шайбу Ахти Оксанена (Ханнес Бьёрнинен). Однако третья шайба всё же побывала в воротах Австрии: отличился всё тот же Оксанен.