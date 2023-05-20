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Латвия разгромила Казахстан и улучшила шансы на выход в 1/4 финала ЧМ

Латыши забросили семь безответных шайб в ворота соперника.

Латвия разгромила Казахстан и улучшила шансы на выход в 1/4 финала ЧМ
© Twitter

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Латвии нанесла крупное поражение команде Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу латышей, в составе которых отличились Рихардс Букартс и Родриго Аболс, реализовавшие большинство, а также Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Микс Индрашис и Каспарс Даугавиньш.

Отметим, что Аболс стал автором дубля.

Латвия набрала десять очков и занимает четвертое место в группе В, на пять очков опережая Словакию.

Казахстан с четырьмя очками остался шестым.

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