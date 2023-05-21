Сборная Швейцарии обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В Риге (Латвия) завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 гола, в котором встречались сборные Чехии и Швейцарии. Встреча завершилась победой швейцарской сборной со счетом 4:2.

Счет в матче был открыт на седьмой минуте игрового времени - отличился Роман Червенка. На 13-й минуте усилиями Ромена Леффеля швейцарцы сравняли счет. Во втором периоде сборной Швейцарии удалось забросить дважды - дубль оформил Андрес Амбюль.

В третьем периоде чехам удалось сократить отставание благодаря голу Доминика Кубалика, однако последнее слово в матче осталось за швейцарцами - точку в матче поставил Таннер Ричард.

Чемпионат мира

Групповой этап. Группа В

Чехия - Швейцария - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы:

1:0 - Червенка - 06:47.

1:1 - Леффель (Хишир, Фиала) - 12:41 (5х4).

1:2 - Амбюль (Корви, Кукан) - 23:59.

1:3 - Аибюль (Фиала, Мальгин) - 28:37.

2:3 - Кубалик (Червенка, Кемпны) - 52:14 (5х4).