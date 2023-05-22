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Греткци назвал шайбу Баркова против «Каролины» одним из величайших финтов в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки восхитился голом форварда «Флорида Пантерз», россиянина Александра Баркова во втором матче финала Восточной конференции НХЛ против «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщает Sports.ru.

Получив шайбу перед воротами Антти Раанты, Барков исполнил финт с ложным движением между ног, после чего поразил ворота броском с неудобной руки. Таким образом нападающему удалось сравнять счет.

Как отметил Гретцки, проводка шайбы между ног — искусный прием, который пробуется и используется многими хоккеистами.

«Но увидеть такое в матче плей-офф, при таком давлении и счете 0:1? Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ», — добавил он.

Отметим, что матч, который сперва начался отрывом «Каролины», закончился в пользу «Флориды» со счетом 1:2 ОТ. Аналитики отметили старания еще одного игрока «Пантер» — вратарю Сергею Бобровскому удалось отразить 37 из 38 бросков по воротам.

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