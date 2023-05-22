Капитан "Салавата Юлаева" высказался о хоккейной Медиалиге

«Хоккейная Медиалига? Сейчас очень много людей начинает заниматься хоккеем, знаю, что, вроде, Аршавин, Малафеев, Дзюба тот же самый, катаются и умеют кататься. Это потихоньку будет набирать обороты, но не так, как в футболе. Сложнее технически: нужно не только на коньки встать, но и с шайбой шевелиться», — сказал Панин в видео, опубликованном на Youtube-канале «Скользкий лёд».