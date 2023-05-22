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«Тот же Дзюба умеет кататься». Григорий Панин — о хоккейной Медиалиге

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возможном создании хоккейной Медиалиги.

Капитан "Салавата Юлаева" высказался о хоккейной Медиалиге
© Чемпионат.com

«Хоккейная Медиалига? Сейчас очень много людей начинает заниматься хоккеем, знаю, что, вроде, Аршавин, Малафеев, Дзюба тот же самый, катаются и умеют кататься. Это потихоньку будет набирать обороты, но не так, как в футболе. Сложнее технически: нужно не только на коньки встать, но и с шайбой шевелиться», — сказал Панин в видео, опубликованном на Youtube-канале «Скользкий лёд».

В феврале Панин и капитан «Металлурга» Егор Яковлев провели в Красногорске медиатурнир с участием шести команд. В составе одной из них выступил экс-вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев. Позднее защитник «Салавата» заявил, что медиахоккей ждёт большое будущее на территории России.

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