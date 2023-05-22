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Канада потерпела второе поражение на ЧМ по хоккею

Сборная Канады в серии буллитов уступила Норвегии на чемпионате мира по хоккею. Это поражение стало вторым подряд для канадцев.

Канада потерпела второе поражение на ЧМ по хоккею
© Российская Газета

Сборные встретились в понедельник в группе В на чемпионате мира по хоккею в Риге. Норвежцы сумели открыть счет на 10-й минуте после точного броска Андреаса Мартинсена.

В начале второго периода Сондре Ульден во второй раз огорчил родоначальников хоккея. Но Милан Лучич сумел сократить разницу в счете до минимума.

В заключительной двадцатиминутке канадцы пошли на штурм ворот соперника, но норвежцы отбивались вплоть до последней минуты, когда судьи не заметили нарушения со стороны канадцев незадолго до сирены. В итоге в этой атаке Лоусон Крауз сравнял счет. Но в серии буллитов Томас Ольсен все же вырвал для Норвегии победу.

Сборная Канады набрала 12 очков и занимает третье место в группе. Выход в плей-офф команда себе гарантировала ранее.

В группе А в Тампере Швеция переиграла Данию - 4:1. В составе победителей отличились Деннис Эверберг, Андре Петерссон, Лукас Рэймонд и Карл Грундстрем. В составе датчан автором единственной шайбы стал Никлас Йенсен.

Шведы в 17-ю очками занимают второе место вслед за сборной США, на счету которой 18 очков.

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