Российский форвард Кравцов подпишет контракт с «Трактором»

Согласно информации из источников «Чемпионата», Виталий Кравцов вернётся в «Трактор». Российский нападающий подпишет контракт с челябинской командой на два года.

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В прошлом сезоне 23-летний Кравцов выступал за «Ванкувер Кэнакс», где провёл 44 матча регулярного чемпионата и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3». Однако «Кэнакс» не смогли пройти в плей-офф Кубка Стэнли.