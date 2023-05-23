Российский форвард Кравцов подпишет контракт с «Трактором»

Согласно информации из источников «Чемпионата», Виталий Кравцов вернётся в «Трактор». Российский нападающий подпишет контракт с челябинской командой на два года.
В прошлом сезоне 23-летний Кравцов выступал за «Ванкувер Кэнакс», где провёл 44 матча регулярного чемпионата и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3». Однако «Кэнакс» не смогли пройти в плей-офф Кубка Стэнли.
Сам Кравцов является воспитанником «Трактора». В КХЛ он играл только за челябинскую команду. В прошлом сезоне форвард набрал 23 (13+10) очка в 34 играх при показателе полезности «+21». Виталий также стал участником Матча звёзд КХЛ в 2019 году.