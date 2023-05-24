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Михаил Кравец останется на посту главного тренера хоккейного клуба "Авангард"

Главный тренер омского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Михаил Кравец продолжить руководить командой в следующем сезоне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Михаил Кравец останется на посту главного тренера ХК "Авангард"
© ТАСС

Контракт со специалистом рассчитан на один год.

59-летний Кравец возглавил "Авангард" в ноябре 2022 года, с октября он исполнял обязанности главного тренера команды. В прошлом сезоне КХЛ "Авангард" дошел до финала Восточной конференции, в котором проиграла казанском "Ак Барсу" в серии до четырех побед со счетом 1-4.

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