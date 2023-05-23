Журналисты узнали, сколько нападающий Кравцов заработает в "Тракторе"

Кравцов в минувшем сезоне выступал за «Нью Йорк Рейнджерс», а позже перешел в «Ванкувер Кэнакс». Он набрал 8 (4+4) очков в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его зарплата по одностороннему контракту составляла 875 тысяч долларов в год (70 млн рублей).

Теперь форвард принял решение продолжить карьеру в КХЛ, и в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с «Трактором». В первый сезоне зарплата хоккеиста составит 40 миллионов рублей в год. Также в контракте будут прописаны бонусы: 5 миллионов рублей за 20 набранных очков, 20 миллионов — за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата. Во втором сезоне зарплата игрока составит 55 миллионов в год, а также бонус в размере 30 миллионов за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата.