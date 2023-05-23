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23 минуты назад

Кравцов может заработать в «Тракторе» до 150 млн рублей

Матч ТВ

«Матч ТВ» стала известна сумма, которую заработает 23 летний форвард Виталий Кравцов, подписав соглашение с челябинским «Трактором».

Журналисты узнали, сколько нападающий Кравцов заработает в "Тракторе"
Фото: КХЛКХЛ

Кравцов в минувшем сезоне выступал за «Нью Йорк Рейнджерс», а позже перешел в «Ванкувер Кэнакс». Он набрал 8 (4+4) очков в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его зарплата по одностороннему контракту составляла 875 тысяч долларов в год (70 млн рублей).

Теперь форвард принял решение продолжить карьеру в КХЛ, и в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с «Трактором». В первый сезоне зарплата хоккеиста составит 40 миллионов рублей в год. Также в контракте будут прописаны бонусы: 5 миллионов рублей за 20 набранных очков, 20 миллионов — за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата. Во втором сезоне зарплата игрока составит 55 миллионов в год, а также бонус в размере 30 миллионов за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата.

Таким образом, Кравцов за два года может заработать до 150 миллионов рублей в челябинском клубе. Без учета бонусов его зарплата составит 95 миллионов рублей за два года.

Хоккей,Виталий Кравцов,ХК Трактор,
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