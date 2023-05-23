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Германия обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 23 мая, на финской «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Германии и Франции. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Германии 5:0. Они обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2023.

Германия обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ
© Сайт Немецкого хоккейного союза

Счёт в матче был открыт на первых минутах: отличился Александер Эль (Войцех Стаховяк, Паркер Туоми). В первом периоде Фредерик Тиффельс (Джон-Джейсон Петерка, Доминик Кагун) удвоил преимущество сборной Германии. В начале второго периода сам Петерка забросил третью шайбу своей команды. В начале третьего периода четвёртую шайбу забросил Даниэль Фишбух (Кай Висман, Марцель Нёбельс), а чуть позднее Максимилиан Кастнер установил окончательный счёт — 5:0 в пользу сборной Германии.

Сборная Германии набрала 12 очков и заняла в своей группе четвёртое место, позволяющее сыграть в плей-офф. Франция (4) — не опустится ниже шестого места, но вылетела из турнира.

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