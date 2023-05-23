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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2023 по хоккею

Состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира — 2023. Сборная Финляндии не испытала проблем в игре с Данией (7:1). Сборная Латвии в дополнительное время вырвала победу у национальной команды Швейцарии (4:3).

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2023 по хоккею
© Чемпионат.com

Таким образом, после окончания группового этапа стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира:

Швейцария – Германия;

США – Чехия;

Канада – Финляндия;

Швеция – Латвия.

Два четвертьфинала состоятся в Латвии и два — в Финляндии. Начиная с полуфинала, игры пройдут в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

Напомним, четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023.

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