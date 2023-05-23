Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2023 по хоккею
Состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира — 2023. Сборная Финляндии не испытала проблем в игре с Данией (7:1). Сборная Латвии в дополнительное время вырвала победу у национальной команды Швейцарии (4:3).
Таким образом, после окончания группового этапа стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира:
Швейцария – Германия;
США – Чехия;
Канада – Финляндия;
Швеция – Латвия.
Два четвертьфинала состоятся в Латвии и два — в Финляндии. Начиная с полуфинала, игры пройдут в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
Напомним, четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.
Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023.