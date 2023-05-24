Бывший защитник сборной России прокомментировал переход Толчинского в СКА

«СКА закрыл одну из лидерских позиций, с которой были непонятки. Мобильный, юркий нападающий с хорошим голевым чутьем, способный сделать гол практически из ничего – такой игрок как Толчинский, безусловно, поможет команде. У Сергея есть чемпионский опыт, он поиграл в больших командах и на поздних стадиях плей-офф. Знает, как выгрызать победы в серьёзных матчах – это как раз то, чего не хватило многим игрокам СКА в этом плей-офф. Он может стать одним из лидеров не только на льду, но и в раздевалке, что тоже важно. Питер выиграл конкуренцию за крутого нападающего, плюс подписал его не просто на год-два, а сразу на пять лет! Хорошее решение, лидеров не надо менять каждый сезон, да и Толчинский своей игрой в последние годы полностью оправдывает срок контракта – он стабильно результативен, не теряется в плей-офф и готов решать, когда это нужно. Поздравляю СКА с отличным подписанием, это точно трансферная победа», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».