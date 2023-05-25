Объятия Бобровского и Ткачука после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли

После окончания матча два главных героя серии с «Каролиной» — нападающий Мэттью Ткачук и голкипер Сергей Бобровский — горячо обняли друг друга. Нападающий забил два гола, в том числе победный за пять секунд до конца матча, и был признан первой звездой матча. Россиянин отразил 36 бросков и был признан второй звездой встречи.