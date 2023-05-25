ХК «Колорадо» принял решение по российскому нападающему после «инцидента с алкоголем»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не покинет клуб в межсезонье, несмотря на инцидент по ходу плей-офф Кубка Стэнли в нынешнем сезоне, сообщает «Спорт-экспресс».

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По информации источника, в клубе никогда не думали о возможном расставании с нападающим, несмотря на произошедшее. Ничушкин был выведен из состава «Колорадо» после информации СМИ о появлении в одном номере гостиницы с ним пьяной девушки.

Расследование позже установило, что Ничушкин никак не был причастен к инциденту, а его отсутствие в команде не связано с юридическими проблемами, здоровьем или нарушениями дисциплины.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналистка Дарья Тубольцева, Ничушкин планирует сам рассказать о причинах случившегося, когда для этого придет подходящее время. «Колорадо» посчитал неэтичным раскрывать причины отстранения нападающего без его согласия и поэтому не делал никаких официальных заявлений.