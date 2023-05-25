Экс-тренер сборной России отказался называть Бобровского лучшим российским вратарем

«Бобровский — лучший вратарь России? Ну нет. А куда деть Василевского? Сергей действительно сейчас творит историю, но, чтобы стать лучшим, ему нужно выиграть в этом году и в следующем. Вот тогда и можно будет говорить о том, что он лучший. Пока таким его назвать нельзя», — сказал Крикунов.