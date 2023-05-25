Экс-тренер сборной России отказался называть Бобровского лучшим российским вратарем

Тренер Крикунов отказался называть Бобровского лучшим российским вратарем
Бывший тренер национальной команды России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не является лучшим российским голкипером. Его слова передает Sport24.
«Бобровский — лучший вратарь России? Ну нет. А куда деть Василевского? Сергей действительно сейчас творит историю, но, чтобы стать лучшим, ему нужно выиграть в этом году и в следующем. Вот тогда и можно будет говорить о том, что он лучший. Пока таким его назвать нельзя», — сказал Крикунов.
В финальной серии Восточной конференции «Флорида» в четырех матчах победила «Каролину». Бобровский в этих матчах отразил 168 бросков, при этом в третьей встрече серии он сохранил ворота в неприкосновенности. Общий процент отраженных россиянином бросков в противостоянии с «Каролиной» составил 96,6%.