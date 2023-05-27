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Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионатов мира

Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионатов мира, пробившись в финал турнира четвертый раз подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионатов мира
© lenta.ru

Прежде ни одной сборной не удавалось показать такой результат с момента введения плей-офф в 1992 году. Предыдущий рекорд — три финала подряд — также принадлежал канадцам. Команда проводила подобные серии трижды: в 2003-2005, 2007-2009 и 2015–2017 годах.

Канада вышла в финал ЧМ-2023, одержав волевую победу над сборной Латвии

27 мая сборная Канады одержала победу над национальной командой Латвии в полуфинальном матче чемпионата мира 2023 года. Встреча завершилась со счетом 4:2. В финале канадцам предстоит встретиться с победителем противостояния между США и Германией. Этот матч начнется 27 мая в 18:20 по московскому времени.

Финал чемпионата мира пройдет 28 мая. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии. Россия пропускает первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

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