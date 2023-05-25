Канада забросила четыре шайбы сборной Финляндии и вышла в полуфинал ЧМ-2023

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Канады и Финляндии. Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 1:1) одержали канадцы.

На восьмой минуте первого периода Джек Куинн с передачи Лоусона Круза открыл счёт в матче.

На 11-й минуте второго периода Сэмми Бле с передач Джейка Нейборса и Джастина Бэррона удвоил преимущество сборной Канады.

В начале третьей двадцатиминутки Майкл Карконе с передач Маккензи Уигара и Джейкоба Миддлтона сделал счёт 3:0. На 17-й минуте третьего периода Теэму Хартикайнен с передач Микко Рантанена и Микко Лехтонена размочил счёт в матче. Менее чем через минуту Тайлер Тоффоли забросил четвёртую шайбу в ворота Финляндии.