«Даллас» обыграл «Вегас» и сократил счет в полуфинале Кубка Стэнли

«Даллас» обыграл «Вегас» и сократил счёт в полуфинале Кубка Стэнли
«Даллас» и «Вегас» провели четвёртый матч финала Западной конференции НХЛ. Техасская команда взяла верх со счётом 3:2. Она дважды отыгрывалась и забила победный гол в овертайме.
Дубль в составе победителей оформил нападающий Джейсон Роберстон. Победная шайба в активе 38-летнего американца Джо Павелски, который опередил россиянина Александра Овечкина по голам в плей-офф за карьеру. Форвард «Далласа» Евгений Дадонов не играл из-за травмы.
У «Вегаса» забивали Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо. На счету российского нападающего Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», бросок в створ и четыре силовых приёма за 17:23 на льду.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Вегаса», который проведёт следующий матч на домашнем льду. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли встретится с «Флоридой».