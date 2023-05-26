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«Даллас» обыграл «Вегас» и сократил счёт в полуфинале Кубка Стэнли

«Даллас» и «Вегас» провели четвёртый матч финала Западной конференции НХЛ. Техасская команда взяла верх со счётом 3:2. Она дважды отыгрывалась и забила победный гол в овертайме.

«Даллас» обыграл «Вегас» и сократил счет в полуфинале Кубка Стэнли
© globallookpress.com

Дубль в составе победителей оформил нападающий Джейсон Роберстон. Победная шайба в активе 38-летнего американца Джо Павелски, который опередил россиянина Александра Овечкина по голам в плей-офф за карьеру. Форвард «Далласа» Евгений Дадонов не играл из-за травмы.

У «Вегаса» забивали Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо. На счету российского нападающего Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», бросок в створ и четыре силовых приёма за 17:23 на льду.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Вегаса», который проведёт следующий матч на домашнем льду. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли встретится с «Флоридой».

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