Стало известно, когда IIHF примет решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

Решение о допуске сборных Белоруссии и России по хоккею к международным турнирам примут в марте 2024 года. Как сообщает Sport24, об этом заявил глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф.

«Все решения, принятые советом IIHF, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Белоруссии. Эти решения не являются политическими. Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты», — заявил он.

Тардиф также добавил, что организация «не принимает никакого политического давления».

Напомним, что после начала спецоперации на Украине руководство Международного олимпийского комитета посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований. IIHF последовала призыву и отстранила сборные стран от участия в турнирах под своей эгидой, также лишив Россию права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею.