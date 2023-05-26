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IIHF примет решение о допуске российских хоккеистов к турнирам в марте 2024 года

Решение о допуске сборных Белоруссии и России по хоккею к международным турнирам примут в марте 2024 года. Как сообщает Sport24, об этом заявил глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф.

Стало известно, когда IIHF примет решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
© globallookpress.com

«Все решения, принятые советом IIHF, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Белоруссии. Эти решения не являются политическими. Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты», — заявил он.

Тардиф также добавил, что организация «не принимает никакого политического давления».

Напомним, что после начала спецоперации на Украине руководство Международного олимпийского комитета посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований. IIHF последовала призыву и отстранила сборные стран от участия в турнирах под своей эгидой, также лишив Россию права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею.

В марте 2023 года СМИ сообщали, что в IIHF обсуждают возможность допуска россиян на молодежный ЧМ, который начнется 26 декабря в шведском Гетеборге. Тогда утверждалось, что за это решение выступают многие члены организации, в том числе США и Канада, однако против были Чехия, Финляндия, Швеция и Прибалтика, составляющие половину представительства в совете Международной федерации хоккея.

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