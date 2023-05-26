Олимпийский чемпион выступил против трансляции в России матчей ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов выступил против трансляции в России матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщает Sport24.

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«За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют? Мне этого не понять», — заявил он.

По словам Касатонова, профессионалы в любом случае нашли бы способ следить за турниром.

По мнению экс-хоккеиста, уровень игры на нынешнем турнире очень низкий. «Норвегия обыгрывает Канаду, когда такое было? Посредственные игроки, посредственные команды», — отметил Касатонов.