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КХЛ опубликовала итоговый рейтинг клубов лиги по итогам сезона-2022/2023

КХЛ опубликовала итоговый рейтинг клубов лиги по итогам сезона-2022/2023. Оценка деятельности клубов производится для анализа эффективности менеджмента клубов КХЛ.

КХЛ опубликовала итоговый рейтинг клубов лиги по итогам сезона-2022/2023
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Перед сезоном-2020/2021 Советом директоров КХЛ была утверждена новая методология расчёта рейтинга, включившая в себя такие параметры как спортивные достижения, стоимость спортивного результата, исполнение норм технического регламента, сервисы для зрителей, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания, работа со СМИ. Итоговая оценка клубов формируется из сумм баллов по каждому показателю, данные по большинству параметров берутся за последние три сезона.

Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, выигравший два последних Кубка Гагарина. Большинство клубов показало рост, как в сумме баллов, так и в перемещениях в таблице, что связано в том числе с сокращением числа клубов.

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