КХЛ опубликовала итоговый рейтинг клубов лиги по итогам сезона-2022/2023

Перед сезоном-2020/2021 Советом директоров КХЛ была утверждена новая методология расчёта рейтинга, включившая в себя такие параметры как спортивные достижения, стоимость спортивного результата, исполнение норм технического регламента, сервисы для зрителей, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания, работа со СМИ. Итоговая оценка клубов формируется из сумм баллов по каждому показателю, данные по большинству параметров берутся за последние три сезона.