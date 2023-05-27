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Канада вышла в финал ЧМ-2023, одержав волевую победу над сборной Латвии

Сегодня, 27 мая, на финской «Нокиа-Арене» прошёл первый полуфинал чемпионата мира по хоккею. Встречались сборные Латвии и Канады. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая закончилась волевой победой канадцев со счётом 4:2.

Канада вышла в финал ЧМ-2023
© globallookpress.com

Счёт в матче в середине первого периода открыла сборная Латвии: Сэм Монтембо справился с дальним броском Кристапса Зиле, Роберту Букартсу не удалось добить с пятака, но Данс Лочмелис подобрал отскок и отправил шайбу в пустой угол ворот. Канаде удалось сравнять лишь под конец второго периода: Пейтон Кребс разогнал атаку канадцев, вошёл в зону и сделал перевод на Самми Бле, который попал по скачущей шайбе и послал её в дальнюю девятку.

Меньше минуты понадобилось Латвии, чтобы вновь выйти вперёд: Рудольф Балцерс совершил перехват в средней зоне, продвинулся вперёд, обыграл Маккензи Уигара и послал шайбу в дальний угол. Канада сумела сравнять на первой минуте третьего периода: Лоусон Круз сделал пас на Джека Куинна, который бросил с отрицательного угла. Шайба попала в спину вратарю Артуру Шилову и отскочила в сетку. Вперёд канадцев вывел 18-летний Адам Фантилли: Милан Лучич от борта сделал пас в центр, Фантилли ворвался в зону, легко разобрался с соперником и с близкого расстояния пробил Шилова. Итоговую шайбу на последних секундах матча забросил Скотт Лоутон в пустые ворота.

Канада вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В решающем матче канадцы сыграют с победителем пары США — Германия.

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