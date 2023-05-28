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Сборная Латвии завоевала бронзу чемпионата мира-2023, обыграв в матче за третье место США

Сборная США противостояла национальной команде Латвии в матче за третье место на чемпионате мира-2023. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:3 в пользу латышей

Сборная Латвии впервые завоевала бронзу ЧМ по хоккею
© © пресс-служба IIHF

В составе североамериканцев дубль оформил Рокко Грималди. Также один раз отличился Мэтт Коронато. Европейцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Роберта Букартса, Яниса Якса и Кристиана Рубинса (дважды).

Таким образом Латвия завоевала бронзовые награды мирового первенства. Напомним, что победу в турнире разыграют сборные Канады и Германии. Игра состоится сегодня, 28 мая, и начнется в 20:20 по московскому времени.

Чемпионат мира-2023

Матч за 3-е место

США – Латвия – 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Букартс (Букартс, Дзиеркалс), 7:49

1:1 – Грималди (Перунович, Бьорк), 9:45

1:2 – Якс (Букартс, Индрашис), 16:08

2:2 – Грималди (Перунович, Коронато), 19:03

3:2 – Коронато (Самберг, О'Коннор), 46:19

3:3 – Рубинс (Локмелис, Букартс), 54:21

3:4 – Рубинс (Даугавиньш, Якс), 61:22.

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