Дзюба ответил на шутку Овечкина
Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, который назвал его «слабеньким», сообщает «Матч ТВ».
«С таким милым пузиком может себе позволить (сказать подобное). Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», – заявил футболист.
26 мая Овечкин посетил тренировку футболистов «Динамо». Форвард команды Федор Смолов предложил хоккеисту «потолкаться» с Дзюбой.
«Чего с ним толкаться? Он слабенький», — ответил Овечкин.
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