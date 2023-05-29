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Дзюба ответил на шутку Овечкина

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, который назвал его «слабеньким», сообщает «Матч ТВ».

Дзюба ответил на шутку Овечкина
© ТАСС

«С таким милым пузиком может себе позволить (сказать подобное). Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», – заявил футболист.

26 мая Овечкин посетил тренировку футболистов «Динамо». Форвард команды Федор Смолов предложил хоккеисту «потолкаться» с Дзюбой.

«Чего с ним толкаться? Он слабенький», — ответил Овечкин.

Овечкин назвал плюсы от непопадания «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

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